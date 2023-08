Agravo de instrumento para no TJRS para pedir a anulação do decreto de cassação do vereador Bocão

Aqui em Alegrete o pedido foi indeferido e o advogado Hélio Sá Brito vai agravar a decisão da negativa de tutela antecipada ao Tribunal de Justiça do RS.



Ele informa que Dr José Hermilio Ribeiro Serpa, procurador aposentado está ajudando o Bocão de forma gratuita, assim como ele e o repórter Dariano Moraes. A previsão é que eles vão interpor um agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça do RS, na próxima segunda-feira (28) para tentar reconduzir o Bocão à Câmara.

A defesa aponta que neste processo de cassação houve vários vícios jurídicos, num total de 18 apontamentos que permite que prossigam com o processo. O presidente da Câmara de Vereadores Luciano Belmonte informa que foram prestadas todas as informações solicitadas pelo Judiciário no tempo previsto.