Garantida duplicação e revitalização da Avenida Caverá

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Planejamento, garante aprovação de projeto para a pavimentação e construção de ciclovia na Avenida Caverá, através do Pavimenta, que integra o Programa Avançar RS, na última quarta-feira, 8, no Palácio Piratini.

Para Alegrete, o valor total do projeto é de R$ 2,9 milhões, sendo R$ 2 milhões de recursos do governo do Estado e R$ 902 mil de contrapartida do município, que está entre as 176 cidades contempladas na primeira etapa do programa.

“É de suma importância lutarmos pela qualidade de vida e pela estrutura em nossa cidade. Assim, podemos torná-la cada vez mais atraente e ainda mais bonita! Sem dúvidas, esse momento precisa de notícias boas e esta veio em boa hora, pois é fruto de muito planejamento “ – ressalta o prefeito Marcio Amaral.

Ao todo, o Estado vai aportar R$ 177,8 milhões nesta fase do Pavimenta, com contrapartida dos municípios.

“Estamos fazendo esse investimento porque entendemos que, para que o Estado tenha um futuro melhor, precisamos ter cidades melhores. Não basta termos boas estradas, é preciso qualificar a estrutura urbana dos municípios para atrair investimentos e reter talentos. É um novo passo que o Estado está dando em direção ao desenvolvimento, e queremos que essa iniciativa de proximidade e parceria com os municípios nos projetos estruturantes se torne uma política de Estado, ultrapassando governos” – disse o governador Eduardo Leite durante o anúncio dos municípios contemplados.

A ideia é reforçada pelo vice-prefeito e secretário de Planejamento Jesse Trindade, que entende que esta obra é uma demanda de muitos anos para a população, trazendo mobilidade com a instauração de uma ciclovia para que os ciclistas possam praticar seu esporte e se locomover com maior tranquilidade pela avenida Caverá.

As assinaturas dos convênios para o repasse de recursos serão concedidas na próxima quinta-feira, 15.

A reportagem do PAT conversou com Vereador Cléo Trindade que também anunciou a duplicação e revitalização da Avenida.

O que diz Vereador Cléo Trindade:

O novo asfalto será desde a rótula do Butecão do Moraes e vai até o trevo de acesso ao Balneário.

O vereador Cléo Trindade explica que Prefeitura protocolou em Porto Alegre no Projeto Pavimenta RS apenas a pavimentação daquela via.

Ele diz que sugeriu que a avenida fosse duplicada e revitalizada e, para isso, aumentou o valor da obra, ficando em torno de três milhões de reais

Trindade, junto com o vereador Jaime Duarte ( Republicanos) foram aos deputados de seus partidos buscar apoio e aprovação no Pavimenta RS. Cléo Trindade diz que conseguiram junto ao Márcio Biolchi um milhão e com a deputada estadual, Lisiane Baier mais um milhão de reais. – Toda a Avenida Caverá será duplicada e revitalizada.

Pavimenta integra o Projeto AVANÇAR RS

O programa Pavimenta, coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), foi lançado pelo governo do Estado em junho deste ano, com a publicação de edital para que os municípios inscrevessem projetos de infraestrutura rodoviária, obras de pavimentação (asfalto ou bloco de concreto), terraplanagem, drenagem e microdrenagem (meios-fios, bueiros e redes), sinalização e acessibilidade.

Ao total, chegaram 453 projetos de 417 municípios. As propostas apresentadas foram avaliadas por uma Comissão Especial Permanente, com rodadas de envio de comunicados e apresentação de recursos.

Além do valor aportado, o governo do Estado vai disponibilizar R$110 milhões em linhas de financiamento pelos bancos de desenvolvimento (BRDE e Badesul) para as prefeituras que quiserem utilizar o recurso na contrapartida ou na ampliação das obras.