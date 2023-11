Garis encontram filhote de cão abandonado embaixo de sacos de lixo em Alegrete

Share on Email

A equipe da Coleta de Resíduos Sólidos que atua na Vila Nova, em Alegrete, encontrou, no dia 8, debaixo de sacos de lixo, uma caixa com um cachorrinho vivo bastante debilitado. O animal foi resgatado e levado para a sede da Secretaria de Meio Ambiente que o encaminhou aos cuidados de uma veterinária do Canil Municipal.

A equipe da Secretaria lembra que quem maltratar animais ou abandona-los está cometendo um crime, referente a Lei Estadual 15.434/2020, ART. 217, parágrafo único. O Setor de Fiscalização Ambiental fará buscas utilizando câmeras localizadas próximas ao local onde o cachorrinho foi encontrado.

A ONG OPAA e outras entidades, de Alegrete, estão constantemente ajudando animais abandonados ou maltratados pedem que quem tiver fêmeas busquem os programas de castrações a baixo custo, para evitar a procriação sem controle e o sofrimento de tantos animais de rua.