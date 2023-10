Garotas Brilhantes, projeto da ADRA, ajuda meninas escolher seus sonhos de vida

A adolescência é uma fase de muitos sonhos e, também, dúvidas em que os jovens, normalmente, se veem com vários caminhos a seguir e neste contexto, geralmente, precisam dos adultos para ajudar a escolher uma direção. Um projeto que vem ajudando esta faixa etária é o Garotas Brilhantes da ADRA, da Igreja Adventista. Inclusive atendendo meninas em situação de vulnerabilidade.

Garotas Brilhantes da ADRA

De acordo com o coordenador do trabalho, aqui em Alegrete, Valdoir Dutra Lira, este projeto é para atender meninas de 14 a 17 anos, das escolas públicas do Município, que queiram se profissionalizar e darem um melhor sentido em suas vidas. E de 15 em 15 dias o grupo do projeto Garotas Brilhantes tem encontro com um profissional diferente que conversa, instiga para ajudar elas a darem um significado especial a suas vidas e seus sonhos.