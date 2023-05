Gás de cozinha, gasolina e diesel mais baratos

Nesta terça-feira (16), o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, anunciou o fim da paridade de importação do petróleo e nova política de preços, valendo a partir de quarta-feira (17). Nas distribuidoras, os valores serão os seguintes: gasolina – redução de R$ 0,40 por litro; diesel – redução de R$ 0,44 por litro e o diesel – redução de R$ 8,97 por botijão de 13 kgs. O gás de cozinha poderá ficar abaixo dos R$ 100, mas pode aumentar de acordo com as distribuidoras, pois o governo não tem controle direto sobre os preços das revendas. A Petrobras afirma que: “Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda”.

Tudo isso ocorre em função da Paridade de Preço de Importação (PPI), responsável pelos custos de internalização de um produto, o cálculo é feito com base no preço de aquisição do combustível, mais os custos logísticos até o polo de entrega (com frete marítimo, taxas portuárias, transporte ferroviário). O Brasil, mesmo sendo o exportador do petróleo bruto, ainda precisa de muitos insumos para a produção dos derivados. Mesmo assim, o país seguirá a referência internacional para a composição dos valores, como uma forma de abrasileirar os preços de acordo com as necessidades externas. A vantagem é que os preços serão mais atrativos para o consumidor, amenizando a inflação.