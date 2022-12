Gás de cozinha mantém o preço em dezembro, aponta pesquisa do Procon

Share on Email

O preço de gás de cozinha de valor mais baixo encontrado em Alegrete, na modalidade de compra direto na empresa, encontra-se por R$ 98,00, com e o de valor mais alto por R$ 115,00, mantendo-se equivalente ao mês passado. Quanto ao preço do gás de cozinha para entrega na residência, o preço vem sendo encontrado por valores entre R$ 105,00 e R$ 120,00 .

Quanto ao preço do vale gás vendido nos supermercados e mercados de Alegrete, a média segue estabelecida entre R$ 106,90, menor valor, e R$ 118,00, maior valor encontrado.

Os resultados completos, com todos os postos de revenda visitados durante a pesquisa e os 19 estabelecimentos visitados, já estão no site da Prefeitura Municipal de Alegrete, na página do Procon.