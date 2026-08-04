Gasolina comum tem diferença de até R$ 0,40 entre postos de Alegrete, aponta Procon

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Alegrete, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, divulgou o mais recente levantamento de preços dos combustíveis praticados nos postos do município. A pesquisa, realizada na última sexta-feira (31), tem como principal objetivo oferecer mais transparência ao mercado e auxiliar a população na busca pelos melhores preços antes de abastecer.

Entre os combustíveis pesquisados, a gasolina comum apresentou valores entre R$ 6,46 e R$ 6,89, enquanto a gasolina aditivada variou de R$ 6,69 a R$ 6,99. Já o diesel comum foi encontrado entre R$ 6,09 e R$ 6,99, e o diesel S10 registrou preços entre R$ 6,39 e R$ 7,01. O etanol teve os menores valores da pesquisa, com preços variando de R$ 4,85 a R$ 4,99 por litro.

O trabalho realizado pelo Procon é considerado uma importante ferramenta de orientação aos consumidores alegretenses, permitindo que a população acompanhe as oscilações do mercado e escolha o estabelecimento com o melhor custo-benefício. Além de incentivar a concorrência entre os postos, a divulgação periódica das pesquisas contribui para a transparência nas relações de consumo e fortalece o direito do cidadão à informação.

O órgão reforça a recomendação para que os motoristas pesquisem os preços antes de abastecer e informa que continuará monitorando os valores praticados no município, acompanhando as variações e prestando informações à comunidade sempre que novos levantamentos forem realizados.

