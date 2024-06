Gasolina oscila entre R$ 5,99 e R$ 6,59 em Alegrete, aponta pesquisa do Procon

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, através do Procon, realizou mais uma Pesquisa de Preços dos Combustíveis referente a primeira quinzena do mês de Junho.

O preço da gasolina comum em Alegrete vem sendo encontrado por R$ 5,93, menor valor, e se estabeleceu em R$ 6,39, o maior. Já o valor médio da gasolina aditivada se encontra entre R$ 5,99 e R$ 6,59.

Quanto ao óleo diesel comum, o preço médio está sendo disponibilizado por valores entre R$ 5,97 e R$ 6,74. No óleo diesel S10, oscila entre R$ 6,09 e R$ 6,84. O Etanol se mantém no valor médio R$4,37,o menor, e o maior preço em R$6,59 sendo disponibilizado em apenas quatro estabelecimentos.

Augusto Marques, é morador do bairro Inês e também reforçou a ideia.”Estamos vivendo uma fase muito conturbada, preços abusivos acaba pesando no bolso do consumidor, eu costumo pesquisar bem, mas com esses valores altos, todo mundo sofre”, destacou o consumidor.

Michele Duarte, é moradora do bairro Centenário e já deu outro viés em sua explanação.”Eu sou motorista de aplicativo, então a cada dois dias eu abasteço meu veículo, infelizmente, é meu sustento essa parte da mobilidade, então, não posso reclamar das taxas de suba do combustível, não me sinto em condições de criticar essa modificação no preço”, explicou o alegretense.