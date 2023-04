Gatinha de estimação é baleada por desconhecido no centro da cidade

Share on Email

Nina, uma pequena gatinha de estimação que vive com sua dona na região central de Alegrete, foi vítima de uma crueldade impensável. Ela foi baleada por um desconhecido, causando um grande sofrimento para ela e a dona Saionara Nunes Severo.

Sayo, como é chamada, falou com o PAT e destacou que estava em quando notou a gatinha entrando com sangue na barriga. Ela ficou desesperada ao ver que Nina estava ferida e imediatamente procurou ajuda em uma clínica veterinária. O exame radiológico mostrou uma bala de arma de fogo alojada no corpo de Nina (quebrou a perninha).

Uma cirurgia precisou ser realizada para remover a bala e salvar Nina. Sayo não poupou esforços e recursos para garantir que sua companheira felina se recupere e possa voltar para casa. Mas a tristeza e a indignação permaneceram, já que o que aconteceu com Nina é uma demonstração de crueldade por parte de alguém que não teve consideração pelos sentimentos e bem-estar dos animais.

Sayo falou sobre o episódio e expressou sua indignação: “É muita brutalidade. Se alguém não gosta de um animalzinho, fala, mas não faz isso. Nina está sofrendo, eu estou sofrendo e gastando o que não tenho na busca de salvar a vida dela. É muito difícil de acreditar que o ser humano é capaz de fazer uma barbárie tão grande. Ela é linda, carinhosa e dócil. Gostava de sai caçar bichinhos e não fazia mal a ninguém. Eu a amo muito e tô sofrendo com tudo isso”- destacou.

Para encerrar, Saionara destacou que depois que conseguir todas as imagens dos exames vai buscar uma ajuda pois precisou pedir valores emprestados para que a cirurgia da gatinha fosse realizada, sem contar nos gastos que ainda vai ter.