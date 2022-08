Reduto do Samba faz homenagem aos pais no domingo

Share on Email

O Reduto do Samba foi um local que respeitou o período da pandemia evitando eventos. Agora com a situação sob domínio, ele virá com força total dos sambistas e pagodeiros de Alegrete

Para marcar o Dia dos Pais, ocorrerá um grande show, no domingo, a partir das 16h, porque todos entendem que esta é uma forma de retribuir o carinho e o amor que a população tem com o pagode e o samba

O Reduto do Samba surgiu exatamente para cumprir este papel de juntar os artistas da terra de forma voluntária e fazer shows gratuitos, As pessoas podem levar suas cadeiras, seu lanche, bebida e curtir os melhores cantores, ritmistas e compositores da cidade que ali estarão cantando no domingo

O convite é feito à comunidade, porque seu pai merece esta homenagem, diz Celeni Viana- idealizador do Reduto do Samba.