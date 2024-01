Geladeiroteca do bairro Vila Nova sofre atos de vandalismo

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Geladeiroteca foi concebida como uma iniciativa multifuncional, inicialmente focada em proporcionar um espaço de acesso livre a livros. Posteriormente, com a inclusão de doações de roupas e calçados, o projeto ganhou um caráter solidário, visando auxiliar as famílias necessitadas da comunidade. Localizada estrategicamente na rua Vereador Carbonel, próxima a uma parada de ônibus, a geladeira adaptada foi pensada para incentivar a leitura e promover a solidariedade entre os moradores do bairro.

Veja o que alguns alegretenses fazem no Janeiro Branco para manter a saúde emocional

Este não é o primeiro incidente do gênero que a Geladeiroteca enfrenta. A comunidade já havia presenciado atos de vandalismo anteriormente, desencadeando preocupações quanto à preservação do espaço e seus objetivos altruístas. “Vou fazer um registro na Delegacia de Polícia” – destacou Clisman.