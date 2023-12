Geração vitoriosa do Sindicato realiza encontro de ex-atletas em Alegrete

Uma noite memorável, assim pode-se resumir o I Encontro da Geração 1997- 2000 do Sindicato Futebol Clube.

O evento em Alegrete teve como palco o Complexo Esportivo Pizeta. A palavra ex-atleta não serve para muitos que lá estiveram presente. Embora para outros a chuteira já esteja pendurada. Não importa, o momento foi de celebração da vida, da amizade e também de relembrar as conquistas.

Campeão da Copa A Razão, vice, vitorioso no municipal, derrotas, tudo isto veio à tona entre os “boleiros”, do rubronegro mais querido do bairro Macedo.

Participantes do Rio de Janeiro, Novo Hamburgo, São Gabriel, Capão da Canoa e Manoel Viana estiveram em Alegrete para comemorar uma época de ouro do Sindicato. A presença de familiares abrilhantou ainda mais o encontro.

O presidente Luiz Carlos “Canova”, o sempre presidente Renato Costa, abrilhantaram a noite. Com discursos acalorados, a festa foi comandada pelo ex-treinador que marcou a geração vencedora, Osório Macedo e o ex-atleta Maninho.

Um churrasco, regado a muita cerveja, refrigerantes e água mineral em meio à música boa ao vivo. Foram entregue dois certificados aos diretores Canova e Renato Costa. Reli Biqueira, ícones do clube, ambos campeões da A Copa Razão em 1991, também marcaram presença.

A glória

No dia 20 de dezembro de 1998, a cidade de Alegrete vencia mais uma Copa A Razão, o bicampeonato conquistado pelo Sindicato Futebol Clube foi um feito no futebol amador regional.

A Copa reuniu equipes de várias regiões do RS, e era considerada a Libertadores entre os times amadores que participavam.

O Sindicato conquistou seu primeiro título da Copa a Razão em 1991, jogando a final contra o Charrua na cidade de Santa Maria.

Na oportunidade venceu a final por 1 a 0, com gol de falta anotado pelo atacante Biqueira.

A partir daí, foram frequentes as participações naquela importante competição regional. Mas foi preciso esperar sete anos, para que o Bi fosse alcançado.

Com a reformulação do grupo, apenas quatro atletas remanescentes de 91. Desta vez, após uma campanha primorosa colocou na grande final novamente. O adversário foi o Riachuelo de Santiago. A primeira partida disputada em Jaguari e a segunda em Alegrete.

Após buscar um empate heroico em 2 a 2, com dois golaços do atacante Maninho “Habilidoso”, na primeira partida, a finalíssima foi em casa, no estádio Farroupilha.

Numa tarde quente do dia 20, o Estádio Municipal Farroupilha trepidou com a torcida rubronegra.

A final teve contornos digno de uma decisão de um título almejado por mais de 50 equipes do interior do RS. Deu Sindicato, 2 a 0, para delírio de um grupo que na base da amizade e companheirismo passou por jogos dramáticos fora de casa. Numa partida bastante disputada, as emoções ficaram para o segundo tempo.

Aos 27 minutos, Vaguinho, num lance individual abriu o placar e coube ao veloz atacante Maninho “Habilidoso”, já nos acréscimos fazer o gol da vitória e do título.

O grupo de atletas daquela conquista foram os seguintes:

Goleiros (Romário, Edinho e Cléber Câmara).

Demais atletas: Pequeno, Cabo, Sérgio, Duca, Caio Gomes, Flávio, Galo, Márcio, Jamir, Caio Anriques, Bica, Robe, Chico Bombeiro, Cristiano, João Desidério, Élder, Pitica, Vaguinho, Maninho, Dinho, Julinho e Totó.