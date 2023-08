Gestores esportivos dão o pontapé inicial para o OktoberSport Day em Alegrete

Na manhã da última terça-feira (22), foi realizada uma importante reunião no Palácio Rui Ramos em Alegrete. O encontro reuniu gestores esportivos e representantes de diversas modalidades de esporte praticado no município.

A data 28 e 29 de outubro promete um grandioso evento no município que comemora seus 192 anos no dia 25. A OkotoberSport Day vai celebrar o encontro de todas modalidades num final de semana, justamente no período que a cidade celebra mais um ano.

O encontro contou com a presença dos secretários Rui Medeiros (Educação) e Caroline Figueiredo (Turismo), que com aval do prefeito Márcio Fonseca do Amaral apostam no êxito do evento.

Só para mencionar a capacidade do OktoberSport Day, a cidade vai sediar a data da final do Campeonato Gaúcho de Velocross que será nos dias 28 e 29 de outubro e no 18 e 19 de novembro no CT Alegrete na estrada dos Pinheiros e a realização de um campeonato mundial de som automotivo. Atrelado a tudo isto, somam-se atividades de jipeiros, trilheiros, ciclistas, motociclistas, caiaqueiros, corredores outras modalidades que vão somar forças.

A ideia é simples, fomentar o esporte local e unir todas modalidades possíveis no mês de outubro. Eventos paralelos também vão integrar a OktoberSports Day, a exemplo do tradicional Torneio da Primavera, realizado pelo Flamengo.

Durante a reunião, o secretário municipal de educação Rui Medeiros, reafirmou a parceria da prefeitura e disse que Alegrete tem muito potencial no esporte e o evento vai reafirmar isto. Parabenizou os participantes pela atitude e aliou o sucesso do Festival da Linguiça que teve uma soma de esforços como exemplo de sucesso.

Já a Secretaria Caroline Figueiredo, comprou a ideia e se mostrou positiva ao êxito do evento. Falou do projeto e dimensionou que é possível sim colocar a OktoberSports Day como mais um grande evento do município.

Entre os presentes, diversas manifestações e confirmações. Cada gestor ficou responsável pela apresentação de seus eventos na próxima reunião, marcada para segunda-feira (28), às 10h, no Palácio Rui Ramos, aberta para todas modalidades que queiram participar do evento.

O mentor do projeto Jonatham Cassol Reimann, veio de fora da cidade e diz ter notado a potencialidades em diversas modalidades esportivas realizadas em Alegrete. Inicialmente o evento era para ocorrer paralelo a expofeira, mas diante do numeroso público de ambos eventos foi inviável. Em tratativas com o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, a Oktober teve sugestão de realização na Praça da Juventude, que não ofereceu logística e nem condições técnicas. A ideia é que seja realizada no Parque Dr. Lauro, mas no entanto ainda não houve confirmação oficial.

A festa do esporte alegretense promete ser realizada aos moldes do Festival da Linguiça, com expositores e gerar oportunidade de fazer negócios, alavancando diversos setores, gastronômico, equipamentos, lazer, mecânicas e revendas.

“Vamos mostrar para a comunidade potencialidades de diversas modalidades esportivas, num local reunindo uma gama de esportes com entrada livre no local do evento, com uma farta programação”, adianta Reimann.

