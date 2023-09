Gestos de desprendimento e solidariedade se multiplicam junto aos desabrigados

Na tarde de ontem (13), em um gesto de solidariedade, o Capítulo Demolay uniu forças com a Referência Lavouro AgroInsumos para doar 40 cobertores às famílias necessitadas que se encontram desabrigadas no Ginásio Oswaldo Aranha, devido à recente enchente em Alegrete.

Os cobertores proporcionaram mais conforto e proteção contra as baixas temperaturas dando mais um alento às famílias.

Mas a solidariedade não parou por aí. No mesmo dia, a Casa Espírita Eulália Nogueira organizou uma ação em prol das crianças do Bairro Macedo, onde diversas famílias também foram desalojadas. A instituição fez a doação de roupas infantis.

Outra demonstração tocante de apoio ocorreu no último domingo, quando os integrantes do CTG Honório Lemes Leão do Caverá, que está com uma intensa programação na Semana Farroupilha, realizaram uma ação especial durante a programação de aniversário. À noite, promoveram um jantar solidário e distribuíram alimentos e mantimentos para as famílias afetadas pelas enchentes.

Essas ações de solidariedade têm sido fundamentais para fortalecer a comunidade em meio às adversidades. Elas demonstram que, em tempos difíceis, as pessoas se unem para apoiar umas às outras, oferecendo auxílio e esperança às famílias afetadas pelas enchentes e desalojadas.