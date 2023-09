Com grupo recheado de alegretenses, AVF vai em busca da Série Ouro

Share on Email

A Associação Vianense de Futsal está classificada para as quartas de final da Série Prata. O projeto que foi criado no ano de 2021 pelos desportista do município, vem surtindo resultado nessa temporada; quando a equipe garantiu classificação entre os quatro melhores da competição.

A equipe vianense conta em seu elenco com 13 atletas oriundos de Alegrete, são eles: Rafael Bitencourt, Ércio Silveira, Jerri Júnior, Eduardo Tessari, Guilherme Freitas, Guilherme Dorneles, Douglas Baez, Rennan Menezes, Gustavo Borges, Thaian Fernandes e Quelisson Rhodes, além do técnico Alexandre Bohrer.

Os atletas treinam de segunda a quinta em Manoel Viana. O treinador relatou à redação do PAT, que a rotina é bem puxada. “Nós saimos por volta de 19h30min de Alegrete, eu passo em alguns pontos da cidade para apanhar os meninos e logo em seguida nos dirigimos a estrada. Após o treino, nós recebemos um suporte de alimentação e despesas de gasolina, que fazem total diferença na motivação e na estruturação do projeto da AVF”, disse o comandante da equipe.

Neste sábado(16), a equipe vai a São Francisco de Assis para enfrentar a AFA. A partida é valida pelas quartas de final da competição, sendo o primeiro jogo disputado fora de casa e no dia 23/09 recebe novamente a equipe assissense para o confronto final, no ginásio Henrique Nemitiz.

Fotos: reprodução