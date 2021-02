GGI-M é reativado para combater a violência em Alegrete

Compartilhe















Com o objetivo de trabalhar de forma conjunta pela diminuição da criminalidade em Alegrete e na prevenção das diversas formas de violências, representantes das forças de segurança pública das esferas federal, estadual e municipal estiveram reunidos nesta quarta-feira (10), no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal, para o primeiro encontro de reativação do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), promovido pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Cidadania.

O vice-prefeito, Jesse Trindade, participou da reunião e reforçou a importância da reativação do GGI-M para promover a segurança pública, uma vez que integra atores com a finalidade comum de assegurar a segurança e o bem-estar dos alegretenses. “A convergência de ações deve acontecer cada vez mais, para que os órgãos da segurança não trabalhem de forma paralela. As ações podem ser pensadas em conjunto e as decisões compartilhadas, respeitando a atuação de cada instituição, para enfrentarmos a criminalidade e garantir a tranquilidade da nossa população”, destacou.

O secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Medeiros, afirma que o esforço para reestruturar o GGI-M tem o objetivo de contribuir com o planejamento das ações e de orientar as operações por resultados esperados. “Vamos subsidiar todos os órgãos da segurança pública com informações qualificadas para que o trabalho na fiscalização, prevenção e repressão seja cada vez mais eficiente no enfrentamento à criminalidade. Para isso, também vamos ampliar os sistemas de vídeo monitoramento, integração e inteligência”, comentou o secretário.

O GGI-M será integrado pela Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, Procuradoria Geral do Município, Gabinete do Prefeito, e as Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Promoção e Desenvolvimento Social e de Administração.