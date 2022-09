Ginete alegretense é campeão no Combate de Tropilhas em Itaqui

O ginete alegretense Alex Silva, o Lelé, segue arrematando prêmios pelo Rio Grande afora.

Nos dias 17 e18 ele, esteve na cidade de Itaqui no 1º Combate de Tropilhas Internacional “Broche de Ouro. O evento realizado no Parque de Exposições do Sindicato Rural de Itaqui reuniu ginetes do Brasil, Uruguai e Argentina.

O alegretense Alex Silva competiu em trio juntamente com dois ginetes argentinos. Eles faturaram o título com a tropilha Maragata de São Borja. Lelé montou em pelo no cavalo Morrudo, Nito Almada em gurupa no cavalo Boca Braba e no basto, Exequiel Almada no cavalo Oitão. Juntos ele faturaram o prêmio maior “Broche de Ouro, no maior combate de tropilhas da Fronteira.

O alegretense ainda competiu sozinho na modalidade pelo e conquistou o 2º lugar montando novamente o cavalo Morrudo integrante da Tropilha Maragata de propriedade de Júlio Assis Brasil.

Foto: reprodução