Discussões Étnico-Raciais é tema de Seminário em Alegrete

Nos dias 3 e 4 de outubro, acontecerá a I Seminário Jykre kar: diálogos para uma educação étnico-racial em Alegrete. O evento é promovido pelo Sistema Fecomércio Sesc, UNIPAMPA e Prefeitura de Alegrete através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

O seminário busca reunir discussões e formações sobre as leis 10.639/2003 e 11.645/2008 que há 20 anos tem o compromisso na área da Educação com a inserção da História e Cultura Afro-brasileiras e Indígenas no currículo escolar.

O I Seminário Jykre kar: diálogos para uma educação étnico-racial em Alegrete acontece em um momento muito especial de retomada das atividades culturais no município, após dois anos de Pandemia.

Nesta perspectiva, a expressão Jykre kar, da língua Kaingang, anuncia vários pensamentos em diálogo, fortalecendo o propósito da atividade, que realizar-se-á nos dois dias anteriores à 41° Feira do Livro e no mês de aniversário de 191 anos da cidade.

O Seminário tem o objetivo de que as professoras e professores participantes tenham, a partir dos diálogos propostos, mais segurança, criatividade, informação, fontes, e por que não dizer, tenham mais dúvidas e questionamentos também, para poderem desenvolver projetos e atividades que contemplem de forma mais compromissada o que estipulam as leis.

Ainda, que a Educação possa ser lugar de novas construções a respeito da história e cultura de pessoas negras e indígenas, pois Alegrete também tem, em sua formação, fortemente, essas origens.

Este Seminário é fruto de semeaduras que vêm sendo feitas desde 2017 pela Unipampa-Alegrete, com o curso de Extensão Aprendizagens Interculturais na Educação Básica, ao qual se somou a parceria da Biblioteca Pública Mário Quintana, ligada à Diretoria de Cultura, por meio do Projeto Ararenguá, e o Sesc Alegrete, sempre presente em prol da Cultura e Educação, formando uma rede que une diversas outras instituições parceiras.

Esta atividade, portanto, é fruto dos trabalhos realizados por este grupo e, ao mesmo tempo, é nova semente que, com uma maior aproximação do Setor Pedagógico da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, potencializa novas colheitas para garantir que estas leis sejam cumpridas com compromisso, amorosidade e respeito às memórias e à atualidade dos povos afro-brasileiro e indígenas.

Também são parceiros na realização do evento o Núcleo Cultural da União Operária 1º de Maio, PEABIRU – Educação Ameríndia e Interculturalidade e COMIN – Conselho de Missão entre os Povos Indígenas.

Serão disponibilizadas 40 vagas para a rede municipal e 20 vagas para público externo (rede estadual, escolas privadas, universidades e demais interessados). O preenchimento das vagas será conforme ordem de inscrição, ficando a cargo da Comissão organizadora a ampliação das vagas conforme a procura.

As inscrições podem ser feitas através dos links:

Rede Municipal : (verificar junto à Direção da escola a liberação) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6te_84ca9L0SStSAFKiLGNF4ALIfv9UAneTvUhBXM_PNNxQ/viewform

Rede Estadual, Privada, outras Secretarias, Instituições e público diverso interessado:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX8cptVDIFSpbpF-0P1urWcE8JsvhQoaeOySNVu9Bl_GUZ1A/viewform

Confira abaixo a programação completa:

03/10- SEGUNDA

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

13h – credenciamento dos participantes

13h30 – boas vindas e apresentação de vídeos

14h – Palestra: Descolonizando a Educação Escolar: por uma aprendizagem intercultural.

Onório de Moura / Santa Cruz e Sueli Krengre Cândido / Tenente Portela

Mediação: Maria Cristina Graeff Wernz

15h45 – Intervalo

16h – Desafios na educação étnico-racial e os caminhos via parcerias Universidade x Escolas – Neabis

Rodrigo Oliveira Lopes / IFfar Alegrete e Márcio Sônego / IFfar Alegrete e Núcleo de Cultura da União Operária 1º de Maio

Mediação: Onório Moura / Santa Cruz e Diego Severo / IFfar Alegrete e Sesc

19h – Sarau Oliveira Silveira

Mesa sobre a obra do autor e após sarau poético com música

Local: União Operária 1º de Maio

………………………………..

4/10 – TERÇA

9h às 11h – Oficinas simultâneas

Local: Unipampa e Centro Cultural