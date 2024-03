Giovane Moraes assume a patronagem do CTG Farroupilha e promete gestão participativa

No último dia 2, ocorreu a posse da nova patronagem do CTG Farroupilha de Alegrete, evento que reuniu centenas de pessoas em um jantar que contou com a estréia e apresentação da invernada adulta, que irá representar a entidade no Enart.

O radialista da Nativa FM, Giovane Moraes, assumiu o cargo de patrão, ao lado do tradicionalista Joel Soares, que desempenhará o papel de capataz. Giovane, encarregado de liderar o CTG mais antigo de Alegrete pelos próximos dois anos, expressou sua gratidão pelo apoio dos sócios presentes. Ele enfatizou a importância da participação e valorização das pessoas, o respaldo às invernadas artísticas e prometeu uma gestão participativa, com decisões tomadas de forma conjunta, visando beneficiar os sócios e valorizar aqueles que têm afinidade com o CTG Farroupilha, os chamados “de Alma Farroupilha”.

Em seu discurso de despedida, Carol Figueiredo expressou sua gratidão pelo apoio recebido ao longo de seu ciclo na patronagem. Ela agradeceu à sua família, aos amigos da patronagem e a cada associado pelas palavras de coragem e incentivo.

Giovane Moraes reconheceu a importância do apoio e confiança recebidos, destacando que não teria coragem de enfrentar esse compromisso sem o respaldo de todos que compartilham de seus princípios e ideais. Ele ressaltou que a tarefa à frente será encarada com humildade e alegria, agradecendo pela confiança depositada nele. Moraes enfatizou também a importância de uma equipe formada por pessoas honestas e capazes para o sucesso da gestão.

O prefeito Márcio Amaral e o coordenador dos festejos farroupilhas, Cleo Trindade, estiveram presentes no evento de posse.