Vereador Luciano Belmonte é o pré-candidato do PP às eleições para prefeito

No sábado(2), na Câmara Municipal de Alegrete, ocorreram as prévias internas do Partido Progressista/RS, em conformidade com o Estatuto do Partido e a resolução 001/2024. A decisão de realizar as prévias surgiu da necessidade de definir previamente o representante do partido diante da existência de três pré-candidatos: Ver. João Monteiro, Ver. Luciano Belmonte e Lúcio do Prado. O intuito era melhorar a definição das estratégias políticas do partido.

Após o processo democrático, o vereador Luciano Belmonte foi eleito como pré-candidato pelo diretório, com um resultado de 34 votos a favor e 14 contra. Essa escolha visa fortalecer a unidade da legenda, preparando-a para as eleições municipais e representando os anseios da comunidade alegretense.

Luciano Belmonte, filiado ao Partido Progressista desde 2001, está em seu segundo mandato como vereador. Ele já ocupou diversos cargos dentro do partido e do município, incluindo a presidência da câmara por duas vezes, a liderança da bancada, a presidência da juventude e a função de assessor do Dr. Gilberto. Além disso, assumiu interinamente a prefeitura em 2023.

Essa eleição prévia demonstra o compromisso do Partido Progressista em buscar uma representatividade ainda mais expressiva em Alegrete, onde atualmente detém uma considerável presença política, contando com 174 prefeitos, 151 vice-prefeitos e cerca de 1,5 mil vereadores em todo o Estado.