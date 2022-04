Médico cubano é cidadão alegretense

Share on Email

O médico cubano, Carlos O. Cordoves, PhD em Ciências parasitológicas em Veterinária recebe, noite desta quinta-feira (7), da Câmara Municipal, o Título de Cidadão Alegretense. A homenagem foi proposta pelo vereador João Leivas e presidida pelo Vereador Anilton Oliveira.



Nascido em Cuba, Dr Carlos Cordoves, chegou ao Brasil em agosto de 1996 como pesquisador, convidado pelo CNPQ do Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil.

Ele reside em Alegrete desde 1997, onde atua no controle e na erradicação de Carrapatos na cidade e Municípios da região, bem como, é autor de livros sobre o assunto, um dos poucos que existem com o tema carrapato, além de pesquisas publicadas em diversos países da América Latina e Estados Unidos.



Na sessão, o homenageado fez a entrega do seu livro ao Presidente do Legislativo Anilton Oliveira, que ficará disponível no Acervo Literário da Câmara Municipal.



No ato, estiveram presentes, o Prefeito Municipal Márcio Amaral, vice-presidente da Câmara, Itamar Rodriguez, 2° Secretário Bispo Enio, proponente da Sessão, Vereador João Leivas, autoridades e convidados.