Gol é arremessado contra poste em colisão com Tracker em cruzamento de Alegrete

Acidente aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (1º), no cruzamento das ruas Presidente Roosevelt e General Sampaio; ninguém ficou ferido

1 de setembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

Uma colisão entre uma Chevrolet Tracker e um Volkswagen Gol foi registrada no fim da tarde desta terça-feira (1º), no cruzamento das ruas Presidente Roosevelt e General Sampaio, em Alegrete. Apesar da força do impacto e dos danos provocados nos veículos, principalmente no Gol, ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas no local, a motorista da Chevrolet Tracker trafegava pela rua Presidente Roosevelt quando ocorreu a colisão com o Volkswagen Gol, que seguia pela via preferencial. O impacto aconteceu no cruzamento e fez com que o Gol fosse projetado em direção à calçada.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Na sequência, o carro atingiu um poste de energia elétrica. A batida provocou avarias significativas no veículo, especialmente na lateral.A Guarda Municipal foi acionada e atendeu à ocorrência.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*