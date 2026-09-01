Gol é arremessado contra poste em colisão com Tracker em cruzamento de Alegrete

Uma colisão entre uma Chevrolet Tracker e um Volkswagen Gol foi registrada no fim da tarde desta terça-feira (1º), no cruzamento das ruas Presidente Roosevelt e General Sampaio, em Alegrete. Apesar da força do impacto e dos danos provocados nos veículos, principalmente no Gol, ninguém ficou ferido.
De acordo com as informações apuradas no local, a motorista da Chevrolet Tracker trafegava pela rua Presidente Roosevelt quando ocorreu a colisão com o Volkswagen Gol, que seguia pela via preferencial. O impacto aconteceu no cruzamento e fez com que o Gol fosse projetado em direção à calçada.
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Na sequência, o carro atingiu um poste de energia elétrica. A batida provocou avarias significativas no veículo, especialmente na lateral.A Guarda Municipal foi acionada e atendeu à ocorrência.
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