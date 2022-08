Governador e Secretária da Saúde entregam investimentos de R$ 5,5 milhões à Santa Casa

Com investimentos de mais de 5,5 milhões de reais, o Governador Ranolfo Junior e Secretária da Saúde, Arita Bergman entregaram, no dia 25, o novo bloco cirúrgico da Santa Casa, mais cinco leitos da UTI Neonatal e a nova sala para o serviço de nefrologia.

Solenidade de entrega de serviços ao Hospital

O ato em frente ao Hospital contou com a presença de autoridades civis, militares, médicos e servidores da Santa Casa de Alegrete.

O provedor Roberto Segabinazzi destacou os sete projetos aprovados e que receberam recursos, dizendo da importância que o governo do Estado confere à saúde.

Roberto Segabinazzi- provedor do Hospial

Paciente com bebê de 520 gramas na Neonatal, outra que faz hemodiálise e uma que fez cirurgia, todos de outras cidades deram depoimentos do atendimento de qualidade e trabalho da Santa Casa.

Mãe da Júlia que nasceu com 520g e está na UTI Neo

A Secretária Arita Bergman parabenizou a gestão do hospital que vem trabalhando com dedicação e teve os projetos aprovados pela análise técnica da Secretaria e, com isso, retornou em recursos ao Hospital. Ela se emocionou com os depoimentos de pacientes e disse que a Santa Casa faz um trabalho de execelência pela saúde de Alegrete, regiaõ e estado.

Secretária Arita Bergamann

O Governador Ranolfo Junior falou do esforço e trabalho da equipe do Governo em sanear as finanças do Estado que tinha um rombo, e poder investir numa área fundamental como a saúde. Ele elogiou a secretária Arita Bergmann que realiza um trabalho diferenciado.

Ranolfo Junior – Governadorr do RS

O prefeito Márcio Amaral agradeceu a gestão da Santa Casa e ao governador por possibilitar grandes investimentos à saúde de Alegrete, destacando o hospital como referência em atendimento.

Depois, as autoridades descerraram as fitas da sala de UTI Neo com cino novos leitos para atendimento intermediário a prematuros. Do novo bloco cirúrgico com sete salas e do local onde foi o Hospital de campanha da COVID, agora será o serviço de hemodiálise da Santa Casa de Alegrete.

Entrada da nova ala com leitos da UTI Neo Natal

UTI Neo leitos de atendimentos intermediários

Nova sala da hemodiálise