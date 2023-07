Governo cria grupo de trabalho para combater racismo no Esporte

O governo federal criou um grupo de trabalho técnico com o intuito de elaborar um plano de combate ao racismo no esporte. O documento assinado, pela Ministra Ana Moser, foi publicada no Diário Oficial da União. A equipe será coordenada pela assessoria de participação social e diversidade do ministério e terá duração de 45 dias.

Segundo a publicação, o grupo vai trabalhar em três eixos principais:

• propor ações, políticas e programas alinhados combatendo o racismo e de promoção da inclusão da população negra nos esportes a serem executados pelos órgãos competentes da administração pública federal;

• propor estratégias de integração entre as políticas públicas de igualdade racial, esporte e promoção e acesso à justiça

• promover o diálogo no âmbito governamental e com pessoas da sociedade civil voltado para a erradicação de práticas racistas e para promoção da igualdade racial no cenário brasileiro, em todos os níveis.

No final de maio, o Ministério da Igualdade Racial do Brasil e o Ministério da Igualdade da Espanha assinaram um comunicado conjunto para condenar as ofensas racistas sofridas por Vinícius Jr., atleta do Real Madrid e da Seleção brasileira. No documento, os órgãos pediram medidas urgentes para combater episódios de racismo na área esportiva

O comunicado ocorreu dois dias após Vini Jr. ter sido ofendido durante uma partida entre o Real Madrid e o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, e foi chamado de macaco por torcedores do Valencia. Os dois ministérios lamentaram os ataques contra o atleta e disseram que “atitudes racistas, não podem fazer parte do mundo globalizado”.