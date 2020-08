Ao completar 35 anos, personagem das ruas centrais ganha festa surpresa

Compartilhe









Festa de aniversário surpresa, uma comemoração que é impossível esquecer.

Na tarde de sexta-feira (28), dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, a equipe das lojas Izolan, filial do calçadão, com apoio de outros empresários e pessoas que colaboraram com a ideia, realizaram uma grande surpresa a um dos ‘personagens ‘ de Alegrete. Acompanhe essa linda história de empatia. Mais uma belíssima ação de solidariedade em Alegrete.

Cassiano Bitencourt completou 35 anos. Ele é um alegretense que, com seu carisma conquistou uma legião de pessoas. Por onde passa, ele é bem recebido e também demonstra o quanto é grato pelo carinho.

De acordo com um dos colaboradores das lojas Izolan, há mais de duas semanas Cassiano comentava sobre seu aniversário e destacava o desejo em ganhar um bolo. De origem muito humilde ele sempre recebeu um agrado da mãe, mas Cassiano demonstrava o desejo de ter uma festa de aniversário.

Por esse motivo, a equipe das lojas Izolan, do calçadão, decidiu fazer a surpresa. Em contato com outros empresários e colaboradores foi possível montar uma mesa com um bolo e refrigerante. Além do grupo ter cantado parabéns, ao ar livre, Cassiano também recebeu presentes. Ao visualizar a surpresa, ele não conseguiu conter a emoção. Cassiano era alegria, simplicidade, agradecimento e gratidão. Ele repetiu diversas vezes que “o pessoal tinha o encontrado naquela tarde” , uma forma de dizer o quanto estava feliz pela surpresa. Cassiano também foia agraciado com alguns regalos. Feliz, abriu todos os presentes.

Cassiano é uma das figuras icônicas que por onde passam deixam suas histórias. Pelo seu carisma e carinho, foi agraciado com o tão desejado bolo de aniversário. No dia anterior, os profissionais da barbearia Beco o presentearam com um corte de cabelo.

A ideia foi da equipe Izolan mas eles disseram que não poderiam ter feito sozinhos ,tiveram amigos colaboradores dentre eles :

*Rima

*Help

*Instituto Mix na pessoa da prof Ana Fernandes Severo

*Mandrake

*Maskulinos

*Pampa

*Cliper

*França & Izolan

*Jerry

*Posto são Cristóvão

*Roseleu Alichala

*Sorveteria Milk Bom

*Barbearia Beco

*Kamana

* Por menos.

* Busanelo restaurante

* jornal gazeta

Flaviane Antolini Favero