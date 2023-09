Governo do RS cria chave pix para receber doações e ajudar vítimas das enchentes

O governo do Estado criou a conta SOS Rio Grande do Sul, para receber doações em dinheiro daqueles que quiserem ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul na última semana.

Os valores serão geridos pelo Estado em parceria com entidades reconhecidas no trabalho de assistência social e ajuda humanitária. A medida busca disponibilizar um canal seguro para canalizar as doações, que serão aplicadas de forma transparente, com auditoria e fiscalização do poder público.

Em Alegrete de acordo com Defesa Cívil, um total de 23 famílias desabrigadas, abrigando 66 pessoas, além de 56 famílias desalojadas, totalizando 159 pessoas afetadas. Os bairros mais atingidos pela enchente foram Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel. Abaixo estará disponível os dados bancários do Governo do Estado para os interessados em fazer doações.