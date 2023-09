Disk 100 para denunciar qualquer violação contra criança, mulher ou idoso e tenha seu nome preservado

A violência contra crianças, mulheres e idosos acontece, muitas vezes, em silêncio porque não há denúncias ou ação pelos direitos dessas pessoas. Isso porque, não raras vezes, quem vê não sabe a quem denunciar. E para isso é preciso que as pessoas que queiram fazer com que fatos de violação de direitos sejam investigados ou resolvidos podem ligar para o disk 100. Os que assim fizeram devem saber que o trabalho garante sigilo e seu nome é preservado, porque o objetivo do serviço é ajudar. O Disque 100 recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos relacionadas aos seguintes grupos e/ou temas: crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

Em Alegrete para defender os diretos de crianças e adolescentes temos o COMDICA, Conselho Tutelar e voluntários. Para idosos temos o Conselho do Idoso e entidades assistencias que cuidem deles e para as mulheres são várias entidades como ONGs que lutam para elas sejam respeitadas e possam fazer denuncia de qualquer tipo de violência.