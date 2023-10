Governo gaúcho lança canal no WhatsApp para ampliar a comunicação com a população do RS

O governo do Rio Grande do Sul lançou, no último sábado (30), o novo canal oficial no WhatsApp. A iniciativa tem como objetivo aproximar ainda mais a administração estadual das pessoas oferecendo a elas um modo mais conveniente e fácil de acompanhar as últimas notícias e os eventos do governo.

Os cidadãos terão acesso a informações atualizadas sobre o que acontece diariamente no governo do Estado, desde anúncios de políticas públicas até eventos e comunicados oficiais; tudo isso em tempo real. O Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a criar um canal no aplicativo de mensagens.

Para começar a seguir o canal, o usuário deve buscar por Governo do Rio Grande do Sul na aba Atualizações e clicar em Seguir. Além disso, também é possível acessar o canal diretamente através de um link. Toda essa melhoria tem o intuito de aproximar o público gaúcho às novas ações que o Governo possa realizar.