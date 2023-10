Tempo melhora e plantio da safra de arroz inicia no interior de Alegrete

O que há alguns dias preocupava os produtores começou a melhorar ainda, na última semana, com a melhoria do tempo em Alegrete. O início do plantio da safra de arroz no Município. E com a volta do sol e áreas secando, os agricultores estão com as máquinas nas áreas para cultivo do principal produto da nossa economia.

O presidente da Associação dos Arrozeiros, Gustavo Thompson Flores comentou que o trabalho de plantio acontece em várias áreas do interior, porque estamos dentro da janela de plantio e temos que apoveitar o tempo seco, atestou. Em Alegrete serão cultivados 50 mil hectares de arroz irrigado.