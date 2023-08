Vereador denuncia que mais de 40 unidades da Minha Casa, Minha Vida estão abandonadas no Nilo Gonçalves

No mês em que a Prefeitura anunciou mais uma nova adesão ao projeto Minha Casa, Minha Vida, uma denuncia sobre o projeto habitacional surgiu no município que possui um déficit de cerca de 3 mil moradias.

O vereador Eder de Oliveira Fioravante/PDT, após uma visita in loco no Bairro Nilo Soares Gonçalves, conversou com moradores e usuários da linha de ônibus e descobriu cerca de 48 casas abandonadas.

A situação fez com que o pedetista tomasse providências em solicitar a convocação de dois secretários do município, Mário Rivelino Soares e Paulo Faraco, Procurador do município, e pediu à mesa diretora da Câmara que convide o gerente regional da Caixa Econômica Federal e da Diretora de Habitação, Adriana Bortoluzzi Morais, para esclarecerem a situação das casas que estão abandonadas no bairro.

Também quer saber qual o procedimento tomado pelo município e por que a falta de manutenção nas ruas do bairro que estão com profundos buracos, sem condições de tráfego, inclusive do transporte coletivo. “Essa explanação trará as informações mais precisas a respeito das demandas daquele lugar”, acredita o vereador.

Segundo Fioravante, usuários do transporte público relataram problemas diante da situação crítica das vias. Alguns teriam revelado que a empresa que presta serviço teve avarias em alguns carros e ameaça de suspender a circulação se não forem tomadas providências para manutenção daquelas ruas.

À reportagem, o vereador disse que ainda não tem retorno de quando serão prestados esclarecimentos na Câmara, e aguarda uma solução em relação à trafegabilidade no bairro Nilo Soares Gonçalves, em Alegrete.

Fotos: reprodução