Em semana de clássico, jogadores do Real destacam a importância no confronto decisivo na Série Prata

Na última terça-feira, 29, alguns atletas da Sociedade Esportiva Real visitaram as instalações do Portal Alegrete Tudo e poderam apontar os pontos importantes do clássico contra AVF de Manoel Viana. O confronto acontece neste sábado, a partir das 20h no ginásio da Arena Esporte e Lazer e promete levar um grande público.

Os atletas estão cientes da importância do confronto, e o clima de decisão está dentro do vestiário do Real. A situação do time é bem clara, a equipe precisa vencer para conseguir a vaga entre os oito primeiros colocados. Em caso de derrota ou empate o time está automaticamente eliminado.

O real esse ano apostou na reformulação do seu elenco e atletas jovens foram as principais mudanças na composição do time. A equipe alegretense fez bons jogos ao longo da competição, ganhou do líder União Samborjense, em casa, e conquistou um empate nos minutos finais contra a boa equipe do URF, em Rio Grande.

A comissão técnica do Real está no período de treinamento forte com os atletas. O foco da semana é treinar o elenco para as diversas situações que o clássico pode apresentar. Os atletas fazem um apelo à comunidade para ir prestigiar esse grande confronto e torcer pelo representante alegretense na Série Prata.

Fotos: reprodução