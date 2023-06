Grêmio bate Inter na abertura do campeonato alegretense de futebol de mesa

Share on Email

Na última segunda-feira (12), foi realizada a abertura do VII Campeonato Alegretense de Futebol de Mesa “Edi Pereira Feijão”, homenagem a um dos pioneiros da modalidade no município. A edição 2023 conta com a participação de 14 equipes.

Já na primeira rodada ocorreram 4 jogos tendo como palco a Sociedade Ítalo Brasileira, com 5 mesas para a prática do futebol de mesa. Depois de dois anos suspenso em virtude da pandemia a competição municipal voltou com força. O atual campeão é o Flamengo de César Franco, levantou o título em 2019.

Já na largada do campeonato um clássico Gre-Nal movimentou os botonistas na Sociedade Italiana. O tricolor gaúcho do técnico Fernando Dias superou o rival colorado treinado por Rogério Ravalha. Com um placar magro, o Grêmio fez 1 a 0 e somou os primeiros pontos na competição.

Quem também estreou com pé direito foi a Associação Atlética Alegrete – AAA, com José Macedo que goleou o Santos de Miguel Cruz por 4 a 0. O América do técnico Sandro Vaz fez 3 a 1 em cima do Boca Juniors I, treinado pelo botonista Reci Severo. Outro bom jogo, foi registrado entre o Borússia Dortmund de Erson Mendes e Boca Juniors Ido técnico Marcelo Pedroso , 4 a 0 para o time alemão.

Neste ano, os 14 participantes foram divididos em duas chaves de sete, jogando entre si, classificando os quatro melhores para o confronto de oitavas de final. Os jogos do campeonato de futebol de mesa tem entrada franca e acontecem às segundas e quintas às 19h.

Foto: reprodução