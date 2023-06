Marfrig volta atrás e concede 10 dias de férias coletiva em Alegrete

A Marfrig Global Foods S.A., voltou atrás e anunciou que dará 10 dias férias coletivas com possibilidade de mais 10 dias para seus funcionários de Alegrete. A notícia foi levantada pela reportagem do PAT na manhã desta quarta-feira (14), data de início das férias.

Inicialmente o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Alegrete – STIAA, teria sido informado da decisão de 20 dias, com a possibilidade de estender por mais dez dias.

Em contato com o presidente do Sindicato da Alimentação de Alegrete, Marcos Rosse, que está de retorno de um viagem da capital do Estado, onde participou de uma importante reunião de dissídio coletivo do ramo arrozeiro, ele se disse surpreendido pela mudança radical em cima da data. Rosse disse que vai conversar com a empresa quando chegar no município. Embora repita da promessa de que não haverá demissões e que a decisão atende a uma estratégia comercial,o sindicalista quer mais esclarecimentos sobre a mudança. No entanto, o presidente esclarece que haverá um trabalho de manutenção na planta de Alegrete.

A decisão inicial havia surpreendido, pois a empresa, em agosto do ano passado, publicou notícia anunciando aumento nos lucros na ordem de 144,9%, atingindo R$ 4,255 bilhões no 2º trimestre de 2022. Já a receita líquida, no mesmo período, aumentou 67,6%, de abril a junho (R$ 20,574 bilhões).

Em Alegrete, a estimativa de que quase totalidade dos 600 funcionários estejam com aviso de férias a partir desta quarta-feira. A reportagem tentou contato com a empresa, mas até a postagem desta matéria não havia recebido retorno.

Foto: reprodução