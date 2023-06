Problema elétrico deixa Alegrete sem água; com exceção de três regiões

Apenas três regiões que possuem poços artesianos não serão afetadas pela falta de água. O desligamento inesperado na ETA foi informado pelo responsável local da Companhia, Cristiano Machado, que disse que as equipes estão empenhadas em identificar e solucionar o problema.

Moradores em situação de rua estão bem abrigados, afirma secretária

A falta de água teve início por volta das 8h e, até o momento, não há previsão para o retorno do abastecimento na cidade. Essa situação vai afetar praticamente toda a cidade, com exceção da Zona Leste, Gamino e Piola, além do bairro Vila Nova. Em alguns locais é possível que ocorra apenas uma diminuição na pressão.

O frio potencializa a incidência de doenças respiratórias

Cristiano Machado lamenta o transtorno causado e insistiu no empenho das equipes para restabelecer o abastecimento o mais breve possível. As ações estão sendo realizadas, de forma intensa, no intuito de identificar a origem do problema elétrico e implementar as medidas necessárias para solucioná-lo.

A Companhia com várias equipes técnicas está empenhada em restabelecer o abastecimento o mais rápido possível.