Grenalizando: qual dos dois gigantes do futebol gaúcho tem mais títulos

Em 2017, o renomado jornal inglês Daily Mirrorfez uma lista dos 50 maiores clássicos do futebol mundial e colocou o grenal na nona posição, sendo considerado o maior do Brasil. O clássico gaúcho ficou à frente do Fla-Flu (19°) e de Corinthians x Palmeiras (25°).

No que se refere às torcidas, a pesquisa do Datafolha, realizada este ano, para descobrir a preferência clubística dos brasileiros, colocou o Grêmio no quinto lugar, com 4% empatado com Vasco e Cruzeiro. Na sequência, vem o arquirrival Inter, que alcançou 3% dos entrevistados. Por outro lado, no que se refere ao quadro de associados, o Internacional sempre foi referência no Brasil. Apesar de ter conseguido angariar um grande número de associados nos últimos anos, o tricolor segue atrás do seu maior rival.

Podemos perceber que Grêmio e Inter possuem muitas rivalidades além das quatro linhas. Mas quanto aos títulos, quem tem mais? Vamos descobrir isso agora.

Com relação aos títulos de campeonato gaúcho, a vantagem é colorada. O inter possui 45 conquistas, enquanto que o Grêmio levantou a taça do Gauchão 40 vezes. Jáa Copa do Brasil, o imortal venceu 5 vezes (1989-1994-1997-2001-2016). O Inter, por sua vez, tem um título conquistado em 1992. No que concerne ao Campeonato Brasileiro, o colorado é tricampeão (1975-1976-1979). O tricolor é bicampeão (1981-1996). O imortal também venceu a Supercopa do Brasil em 1990, torneio que ficou um tempo sem ser disputado, mas que voltou em 2020.

Sobre os títulos internacionais, o Grêmio tem uma libertadores a mais do que o inter na sua sala de troféus. O imortal conquistou a América em 1983, 1995 e 2017. Em contrapartida, o Inter venceu em 2006 e 2010. Os dois venceram o Mundial de Clubes uma vez: o Grêmio em 1983 e o Inter em 2006. Cada um venceu a Recopa Sul-Americana duas vezes. O tricolor em 1996 e em 2018, enquanto que o Internacional em 2007 e em 2011. Já a Copa Sul-Americana só foi conquista pelo colorado, em 2008.

No decorrer das décadas, Grêmio e Internacional venceram outros títulos que não foram listados nesta reportagem. Porém, entendemos que as conquistas acima foram as mais significantes.Bem, matematicamente falando, é fácil somar as conquistas de cada um. Mas para o torcedor de Grêmio e Inter sempre vai pairar um interminável debate sobre a importância dos títulos que cada um tem a mais: Gaúchão, o Inter tem mais; Copa do Brasil, o Grêmio está à frente; Brasileirão, vantagem para o Inter. Libertadores, Gremio tem uma a mais. Mundial de Clubes, empate.

Mesmo que a torcida colorada conteste, a Fifa reconheceu o título de clubes que ganharam a competição no antigo formato: Campeã da América X Campeão da Europa.

Por: João Baptista Favero Marques