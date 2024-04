Greve deixa campus do IFFar deserto em Alegrete

O Instituto Federal Farroupilha- campus de Alegrete entrou em greve nesta quarta-feira (17 ), por tempo indeterminado, com pautas relativas aos professores, técnicos administrativos e ao próprio campus. O IFFar do Município tem 12 cursos presenciais, sendo 8 cursos superiores, três técnicos integrados e o Proeja. No total são 1.300 alunos que vão ficar sem aula a partir deste dia 17, há pouco mais de dois meses do início do ano letivo de 2024. O calendário acadêmico foi suspenso, porque a greve será por tempo indeterminado.

A técnica em assuntos educacionais, Daiane Marques Sobrosa, do comando de greve do Instituto, em Alegrete, diz que só os serviços essenciais e que precisam de manutenção como horta e de cuidados com animais, dentre outreos terão pessoas para fazer as atividades. Ela disse que a recuperação das aulas depende do tempo que a greve durar, mas afirma que serão recuperadas.

A pauta de reivindicações se baseia em quatro pontos: reestruturação das carreiras de técnico- administrativos e docentes; recomposição salarial; revogação de todas as normas que prejudicam a educação federal aprovadas nos governos Temer e Bolsonaro; recomposição do orçamento e reajuste imediato dos auxílios bolsas de estudantes. Atualmente, no campus de Alegrete, mas de 100 alunos aguardam recebimento desses auxílios.