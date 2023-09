Grupo DançArte integra estudantes e comunidade em múltiplos estilos de dança

Sob a orientação do experiente coreógrafo Fabrício Silva, eles exploram estilos como o jazz e a dança contemporânea, buscando expressar-se artisticamente por meio do movimento.

Além de seu compromisso com a dança, Fabrício dedica parte de seu tempo valioso ao Projeto Colorindo Vidas do CAPSi, onde ajuda menores a expressarem seus sentimentos por meio da arte. Nas escolas da cidade, ele também colabora com bandas e grupos de baliza, promovendo um ambiente musical e artístico enriquecedor.

O Grupo DançArte é verdadeiramente inclusivo, abrangendo estudantes universitários e adultos da comunidade local. A iniciativa ganhou força quando ex-alunos manifestaram o desejo de retornar à dança, impulsionando um renascimento do grupo. Sua missão central agora é inspirar as gerações mais jovens e representar com orgulho Alegrete e o Rio Grande do Sul em competições de dança.

Em 2018, o grupo se destacou em competições, incluindo o prestigiado evento Sul em Dança, o maior do estado. Agora, após um período de pausa, eles estão de volta com entusiasmo, trazendo consigo não apenas experiência, mas também um renovado amor pelo palco. Um dos valores fundamentais do Grupo DançArte é tornar a dança acessível a todos, e eles oferecem aulas gratuitas em espaços cedidos pela comunidade.

Atualmente, o grupo está se preparando para uma competição em Uruguaiana, o Vem Dançar Sudamerica 2023. Para tornar essa viagem inesquecível, eles estão realizando uma vakinha on-line, buscando apoio para cobrir os custos envolvidos. Isso inclui a compra de tecidos e a confecção de figurinos deslumbrantes para adornar seus talentosos dançarinos. Além disso, há despesas relacionadas à inscrição no concurso e aos gastos com alimentação e transporte durante o evento.

Cada contribuição, independentemente do valor, faz uma grande diferença e ajuda a levar o nome de Alegrete e do Rio Grande do Sul com orgulho e paixão para o Vem Dançar Sudamerica. O Grupo DançArte de Alegrete convida você a se juntar a eles nesta missão, ajudando-os a alcançar este objetivo. Cada gesto de apoio impulsiona ainda mais na missão de continuarem competindo. Juntos, podem tornar este momento uma lembrança eterna para todos.

Clique https://www.vakinha.com.br/4083042 para contribuir com a vakinha on-line e fazer parte deste emocionante projeto. Desde já, eles agradecem imensamente pelo seu apoio e confiança no Grupo DançArte de Alegrete.