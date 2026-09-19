Grupo de Trabalho avança na preparação para simulado de Defesa Civil em Alegrete

O planejamento do 1º Exercício Simulado de Proteção e Defesa Civil de Alegrete avançou na quarta-feira (9), com uma nova reunião do Grupo de Trabalho realizada no Centro Administrativo Municipal. O encontro teve como objetivo organizar mais uma etapa da preparação para a atividade, marcada para o dia 30 de setembro, no Ginásio da Escola Municipal Eurípedes Brasil Milano.

A proposta é reunir equipes e órgãos envolvidos em ações de emergência para testar procedimentos e fortalecer a capacidade de resposta do município diante de situações de emergência e desastres. A iniciativa busca garantir uma atuação mais rápida, organizada e eficiente na proteção da população.

Antes do exercício prático, dois simulados de mesa já foram realizados pelo grupo, permitindo a discussão de cenários, procedimentos e responsabilidades entre as instituições envolvidas.

Novas reuniões ainda serão realizadas até a data do simulado, com a continuidade dos preparativos e dos ajustes necessários para a execução da atividade.

Mais do que um treinamento, o exercício pretende reforçar a integração entre os órgãos e preparar as equipes para uma eventual situação real, contribuindo para o aprimoramento das ações de prevenção, resposta e proteção em Alegrete.