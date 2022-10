Grupo Escoteiro abre inscrições para turma “Alcatéia de Lobinhos” em Alegrete

Crianças a partir de seis anos de idade já podem inscrever-se e participar do Grupo Escoteiro Honório Lemes, na turma de crianças de 6 a 9 anos.

A turma denominada “ Alcatéia de Lobinhos”, recebe a formação escoteira adaptada à idade das crianças. Na coordenação do projeto, que atenderá crianças de 6 a 9 anos, está o Chefe Paulo Rodrigues, voluntário com experiência há mais de 20 anos de trabalho com crianças e jovens, que também possui formação escoteira específica para a referida idade.

Com a qualificação do trabalho educacional de suas atividades quando o Grupo completa 32 anos de fundação, o chefe irá ministrar a turma de lobinhos.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes é filiado a Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, instituição nacional do movimento escoteiro que congrega grupos escoteiros que preservam os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial e único grupo com o referido certificado em Alegrete e dos poucos que não cobra mensalidade do Brasil.

O Grupo é o mais antigo da Fronteira Oeste em funcionamento, fundado em 1990, e tem sua sede no anexo a AABB. Realiza suas atividades aos sábados das 14 às 17 horas, contando com o importante apoio da AABB Alegrete para o desenvolvimento de suas atividades. Mais informações pelo fone (55) 999566385.