Concurso de Linguiças de Alegrete ocorre durante a Exposição Agropecuária

Na próxima sexta-feira, 14 de outubro, acontece o I Concurso de Linguiças de Alegrete, no Parque Dr. Lauro Dorneles, promovido junto ao estande da Alegro, na 80ª Exposição Agropecuária de Alegrete.

O evento ocorre entre os dias 12 e 16 de outubro, e visa proporciona maior aproximação entre selecionadores, criadores e produtores rurais em busca do melhoramento Genético da Fronteira Oeste, sempre respeitando as características individuais e milenares de cada raça.

O concurso visa a produção de linguiças locais e regionais regularizadas conforme a legislação vigente. O prazo de inscrição, foi prorrogado e se estende até o dia 12 de outubro. através do link a seguir: Inscrições

O concurso é promovido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Mais detalhes sobre as inscrições e sobre o evento estão no regulamento disponível no site da prefeitura.