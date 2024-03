Grupo Escoteiro Honório Lemes abre vagas para compor turma 2024 em Alegrete

A inscrição é realizada com a presença do pai ou responsável legal pelo menor com a apresentação dos documentos de identidade.

Interessados podem comparecer no Complexo Esportivo Pizeta, localizado na Avenida Ibicuí, 893. Mais informações podem ser obtidas através do telefone 55-9 9956 6385.

Conforme Adão Roberto, coordenador geral do grupo, o objetivo do Escoteiros Honório Lemes é contribuir para que os jovens assumam seu próprio desenvolvimento, especialmente do caráter, auxiliando-os a realizar suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, como cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades.

Importante salientar que crianças a partir de seis anos, podem ser inscritas e participar das atividades ao longo do ano.

As turmas são divididas em três idades, sendo: crianças de 6 a 9 anos, crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e jovens de 15 a 17 anos.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes é uma instituição de Educação Extraescolar, com experiência de 34 anos de atividades na comunidade, ligado a Associação Nacional Escoteira “Sempre Alerta Brasil”, instituição nacional do movimento escoteiro que congrega grupos escoteiros que preservam os princípios, valores e tradições do movimento escoteiro mundial e único grupo com o referido certificado em Alegrete.

Além disso, é um dos poucos grupos do Brasil que é isento de pagamento de inscrição. O trabalho é mantido pela comunidade e voluntários.

O Grupo Escoteiro Honório Lemes, “mais antigo da Fronteira Oeste em funcionamento”, foi fundado em 10 de novembro de 1990, sob coordenação do escotista Adão Roberto, que conta com o apoio especial do Rotary Alegrete Sul e do Complexo Esportivo Pizeta, onde são realizada as atividades de campo aos sábados das 14 às 17 horas.

Fotos: Escoteiros Honório Lemes