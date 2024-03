Posto do IGP, de Alegrete, é interditado pela Vigilância Sanitária

O Posto de Instituto Geral de Perícias- IGP em Alegrete foi interditado, na tarde do dia 12, pela Vigilância Sanitária do Município. Vazamentos na caixa de água, pombas mortas dento da caixa e focos de mosquito da dengue motivaram a ação dos fiscais, conforme servidor do local.

Posto do IGP de Alegrete.

O trabalho de emissão da carteira de identidade, por enquanto, está suspenso no Posto de Identificação, no prédio do antigo Fórum, na praça Getúlio Vargas em Alegrete. A orientação para recomeçar os trabalhos depende da Vigilância Sanitária que vai esperar o trabalho de limpeza do local, no sentido de eliminar focos do mosquito aedes aegipty e outros procedimentos.

O IGP, aqui na cidade, emite cerca de 50 carteiras de identidade por dia. Com o posto fechado, mais de 150 pessoas aproximadamente, até o fim de semana não poderão encaminhar a o documento de identicação civil em Alegrete.

Outros serviços, na parte térra do prédio, estão trazendo água de casa para consumir.