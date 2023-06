Grupo Mãos da Esperança vê no artesanato uma eficiente terapia para saúde mental

Um grupo de mulheres, autodenominado Mãos da Esperança, está revolucionando a forma como encarar o autocuidado com a saúde mental ao utilizar o artesanato como uma atividade complementar. Além de promover o bem-estar emocional, a iniciativa também se tornou uma alternativa criativa na geração de renda e um meio de fortalecer os laços entre os participantes. Com o apoio da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social do Município, os artesanatos estão sendo produzidos no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com o objetivo de futuramente participar das diversas Feiras de Alegrete.

O grupo Mãos da Esperança surgiu como uma resposta às necessidades das mulheres que buscavam uma maneira de cuidar de sua saúde mental de forma complementar. Reconhecendo o poder terapêutico e criativo do artesanato, os participantes encontraram uma nova forma de expressão, capaz de aliviar o estresse, promover a emoção e proporcionar momentos de convivência e troca de experiências.

A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social abraçou a iniciativa, reconhecendo os benefícios sociais e médicos que podem ser gerados pelo grupo. Ao disponibilizar o espaço no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a secretaria fornece um local adequado para que as mulheres possam se dedicar à criação de suas peças artesanais.

O artesanato se revelou uma excelente alternativa de geração de renda, permitindo que os participantes explorem suas habilidades criativas e transformem sua paixão em uma fonte de sustento. Por meio da produção de produtos únicos e personalizados, como objetos decorativos, acessórios, roupas e utensílios domésticos, o grupo Mãos da Esperança encontrou uma maneira de comercializar suas criações.

Com o sucesso alcançado até o momento, o grupo Mãos da Esperança planeja expandir suas atividades e participar das diversas Feiras do município. Essa extensão de alcance permitirá que as mulheres mostrem seus talentos e tenham a oportunidade de interagir com o público, divulgando não apenas seus produtos, mas também a importância do autocuidado e do artesanato como uma forma de promover a saúde mental.