Pacientes que buscam CAPS AD têm dificuldades em aceitar regras para tratamento

O CAPS AD é o serviço da saúde mental de Alegrete, onde convergem muitas pessoas com algum tipo de dependência química. Uma equipe multidisciplinar atende no local para ajudar quem busca se tratar e, com muito esforço, se livrar do uso de algum tipo de droga. A psicóloga Priscylla Nunes que atua no local, diz que a demanda é sempre muito grande. Porém há muita rotatividade no serviço que atende, em média, 250 pessoas por mês. Uma constatação de quem trabalha no CAPS AD é de que o perfil dos usuários é de quem não aceita regras ou limites e a maioria, devido a isso não faz o tratamento completo.

Atividades em grupo no CAPS AD

A nova sede do serviço na Rua Mariz e Barros,122 está preparada para receber e acolher quem chega ao local. Além do tratamento medicamentoso prescrito por médico psiquiatra, o CAPS AD oferece atendimentos individuais com outros profissionais, em grupos, oficinas terapêuticas e atividades para envolver os pacientes.