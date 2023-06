Proerd, o programa de prevenção às drogas da BM, formou mais de 60 alunos de escolas em Alegrete

Projeto da Brigada Militar que transforma vidas, emocionou em formatura do Proerd.

No último sábado (3), o salão de eventos do Sicredi, em Alegrete, foi palco de uma emocionante cerimônia de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). Com o salão lotado, a atmosfera era de emoção e comprometimento, reunindo pais, educadoras, autoridades, familiares e integrantes da Brigada Militar, responsáveis por esse valioso projeto.

Essa foi a segunda formatura desde que o programa foi retomado, após cinco anos sem ser realizado. No ano passado, duas turmas concluíram o Proerd, e neste ano, quatro escolas participaram dessa primeira etapa. A alegria estampada no rosto das crianças demonstrava o impacto positivo do valioso trabalho realizado pelo soldado Busnelo, que buscou capacitação em Passo Fundo para reintroduzir o Proerd nas escolas da região.

A cerimônia de conclusão contou com uma surpresa especial: a visita do mascote do programa, o Leão Daren. A alegria contagiante dos alunos era evidente e simbolizava o sucesso do Proerd. Ao todo, 60 alunos de escolas municipais, como Luiza Freitas Valle Aranha, Eurípedes Brasil Milano, Fernando Ferrari, e a escola Estadual Farroupilha, receberam certificados, acompanhados de suas diretoras.

A importância desse projeto foi enaltecida por diversas autoridades presentes. A professora Alicemara Rocha, representando o Executivo Municipal, expressou sua gratidão pelo trabalho da Brigada Militar e contextualizou como o Proerd tem sido construtivo para os alunos. Ela afirmou que a parceria do Município estará sempre disponível para ideias que agreguem ao aprendizado dos estudantes, além de elogiar o enriquecimento proporcionado pelo soldado Busnelo e pela Instituição.

Emir Almeida, conselheiro tutelar, destacou o projeto e agradeceu o empenho da Brigada Militar. O Tenente Nei Machado, representante do 2ºRPMon, emocionado, falou sobre a importância do Proerd e ressaltou o papel fundamental do soldado Busnelo, que dedicou seu conhecimento e compromisso incomparáveis ao projeto. Ele enfatizou a relevância das famílias, das escolas e das parcerias que contribuíram ao longo do tempo para tornar tudo isso possível. Tenente Nei agradeceu às empresas parceiras e preconizou o trabalho realizado pelos colegas da Brigada Militar, destacando o crescimento do projeto, que, após cinco anos inativo, passou a englobar quatro escolas, com planos para mais quatro. Uma nova adição à equipe, o soldado Marcos, também foi anunciada como instrutor do programa. Também citou a gratidão pelo empenho de todos, para a realização do evento(formatura), sem falar nomes para não cometer injustiças, pronunciando a família, os policiais militares e demais pessoas que encheram balões e organizaram o cenário.

Durante a formatura, também foram mencionadas atividades extras realizadas, como um dia na Brigada Militar, no Quartel da BM, onde os alunos puderam vivenciar uma experiência inédita. Oficinas e explanações sobre equipamentos, viaturas e ações da BM foram oferecidas, com o apoio dos Bombeiros. Nesses dois dias, Junior Lanches e a EComix contribuíram com a alimentação para as crianças, tornando a experiência ainda mais memorável.

O ponto alto da formatura, sem dúvida, foi a entrada do mascote do programa, o Leão Daren, que fez a criançada pular de alegria. Os alunos também realizaram o juramento, reafirmando seu compromisso de dizer “não” às drogas.

O Proerd é um programa de educação preventiva ao uso de drogas, que ensina técnicas centradas na resistência à pressão dos colegas e oferece apoio às crianças para que elas possam dizer não às drogas. As aulas foram ministradas pelo instrutor soldado Busnelo, uma vez por semana. Vanessa Morais representou o Grupo de Apoio à Brigada Militar (GABM), demonstrando o suporte e envolvimento da comunidade nesse projeto.

A formatura do Proerd em Alegrete foi um verdadeiro marco, ressaltando o impacto positivo desse programa na vida de uma geração que representa o futuro. O comprometimento da Brigada Militar, aliado ao apoio das famílias, educadores e autoridades, tem permitido que o Proerd se expanda e faça a diferença na vida de cada aluno. O trabalho incansável dos envolvidos merece todo o reconhecimento e gratidão, pois estão contribuindo para a construção de um futuro mais seguro e livre das drogas. A imprensa também estava presente. Representando o Comando Rodoviário da Brigada Militar estava soldado Rodrigo e o Sargento Rui Dias responsável pela PATRAM.