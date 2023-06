AMF é bicampeã invicta dos JUGs, com seis alegretenses no elenco

A seleta equipe da AMF sagrou-se bicampeã invicta dos Jogos Universitários Gaúchos. Depois de vencer em 2021, a Antônio Meneghetti obteve a façanha de consolidar o bicampeonato de forma invicta novamente.

A competição entre universidades do RS, foi realizada no sábado (3), com a etapa de futsal dos Jogos Universitários Gaúchos (JUGs), na cidade de Campo Bom. A AMF contou com seis alegretense na vitoriosa equipe do Recanto Maestro, em Restinga Sêca. Além do técnico Eliseo Leal e do preparador físico Alonso Medeiros, os atletas Zeca, Nando, Vinicius e Cleberson.

Zeca (capitão) Alonso (auxiliar técnico) Nando Vinicius Eliseo (técnico) Cleberson

Na chave A, estavam UFSM, os elencos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Universidade Feevale e da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Já no grupo B, jogaram os times da Antônio Meneghetti Faculdade (AMF), do Centro Universitário Ritter dos Reis (Uniritter), da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e da Faculdade Sogipa de Educação Física (Facsogipa).

Na primeira fase, a AMF fez 4 a 0 na Sogipa; 4 a 0 em cima da Unisinos e 6 a 1 Uniritter. Já pela semifinal, a AMF empatou em 1 a 1 contra a UFPel e por ser a melhor campanha, jogava pelo empate e avançou para grande final. Na disputa pelo título, a AMF encarou a UFSM, e venceu pelo placar de 5 a 0.

O campeão desta fase estadual representará o Rio Grande do Sul nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), que estão previstos para serem realizados entre 8 e 22 de outubro, na cidade de Joinville, Santa Catarina.

Fotos: