Grupo Nativista Ibirapuitã realiza com sucesso Ciranda Cultural da prenda veterana

Neste dia 8 de dezembro de 2022 marcou mais um fato histórico no grupo no Grupo Nativista Ibirapuitã com a Ciranda Cultural de Prenda Veterana.

Promovida pelo departamento cultural da entidade, que tem com uma das líderees, Andréia Brandolt Marconato Vargas e pelas prendas 1ºprenda juvenil-Marieme Zacarias, 2ºprenda juvenil-Laura Carreros,3ºprenda juvenil-Isadora Pimentel e a 2ºprenda mirm – Julia da Silva.

Andrea Marconato Vargas e prenda veterana do GNI -Daniela Gonçalves do Anjos



Com o objetivo de desenvolver o projeto do MTG: “CTG Núcleo de Fortalecimento da Cultura Gaúcha como:

Divulgar e fortalecer a cultura gaúcha dentro das entidades tradicionalistas com atividade socioculturais;

fortalecer a cultura dentro das nossas entidades para que depois os integrantes da entidade possam levar a outras instâncias da sociedade;

Tarde de cultural onde ocorreu:

I Concurso de Prenda Veterana;

Mostra prendas da entidade sobre lilian argentina: o universo do folclore

E inalguração da galeria de ex- patrões

O Grupo Nativista Ibirapuitã se originou de um grupo de bailarinos vindos do CTG Quero-Quero liderados pela jovem Ilva Maria Borba Goulart, em 15 de setembro de 1981. Durante 10 anos este grupo este grupo foi mantido pela Prefeitura de Alegrete que mais tarde recebeu este terreno onde deram início a sua construção.

Por aqui passaram muitos tradicionalistas que marcaram história no Rio Grande do Sul e Brasil, diz Andrea Marconato Vargas.

Dentre muitos naquela época destacam- se:

4° lugar Invernada de dança

Novembro/1982- NA cidade de Canguçu No Festival de Arte Popular e Folclore (MOBRAL)

Marcia Ximendes Nunes- 3º prenda do Rio Grande do Sul-1987/1988

1988- Claudio Mello Campeão de chula do 3º FEGART

Ilva Maria Borba Goulart- Campeã Declamação Feminina- 3º FEGART entre outros.

E assim com a raiz forte do índio, segue firme esta história hoje conta com as cinco invernadas artísticas.

Pré mirim, mirim, juvenil, adulta e veterana, sob a diretoria artística de Rafael Machado e Tayara Carús que não medem esforços para que a a história se perpetue.

Gratidão a todos que são os esteios desta Casa de Cultura e todos nossos integrantes das invernadas, pais, amigo, que possuem um papel fundamental.

Como diz nosso lema:

“No reponte do folclore conservamos as raízes!

Homenagem a todos os patrões que por lá passaram

1981 / 1982 Gaspar Paines-

1982 / 1984 Ilva Maria Borba Goulart

1984 / 1985 Adão Dornelles Bicudo

1985 / 1993 Ari Solano Chervesncki

1993 / 1995 Sidnei Chervesncki

1995 / 1999 Carlos Bastos

1999 / 2003 E2005 / 2009-Derli Soares

2003 / 2005 Valdenor Ramos Dos Santos

2009 / 2011 Igor De Souza Machado

2011 / 2013 E 2014 / 2015-Romário Adriane Blaskesi

2013 / 2014 Joaquim Trindade De Souza

2015 / 2017 Ladi Flores Teixeira

2017 / 2019 Leonel Gonçalvez Dias

2019 / 2021 Luiz Carlos Alabi

2021 / 2023 Luiz Carlos Alabi Atual Patrão Desta Casa

Daniela Gonçalves dos Anjos é a 1º Prenda Veterana do Grupo Nativista Ibirapuita

“As tradições são como sementes, que regadas se proliferam e crescem, plantas que cuidadas com carinho fazem com que Nossas Tradições se perpetuem nas atitudes de cada um de nós.”