Longevidade centenária: produtos com mais de 100 anos ainda são consumidos até hoje

Com a velocidade com que as coisas acontecem na atualidade, em que todos os dias são criadas novas marcas de produtos, é de causar admiração produtos que resistem no mercado, alguns há mais de 100 anos.

Dentre a lista de destacamos alguns:

Biotônico Fontoura um suplemento mineral que se reinventou sem perder as características que o tornaram famoso na vida de milhões de brasileiros. Criado em 1910 pelo médico Cândido Fontoura Silveira, o suplemento mineral teve um padrinho de peso, Monteiro Lobato.

alguns dos produtos que até a são consumidos

O vick vaporub, criado em1885 e que já passou por vários embalagens até chegar na latinha que econtramos hoje nas farmácias. Ate hoje uso o vick e já tenho 62 anos disse Júlio Soares que trabalha em mercado

Uma das primeiras embalagens de Vick

A pomada minancora existe desde 1915 e resiste a milhares de inovações há 107 anos. Muitos jovens, inclusive, usam o produto para tentar acabar espinhas.

Outro não tão conhecido, mas ainda é utilizado para ajudar na digestão e o Alka Seltzer criado em 1931

O leite de rosas é outro que até hoje, depois de 103 anos na embalagem rosa ainda é usado e alguns dizem que é para limpar a pele e que funciona como adistringente.

um dos que resistem ao tempo- leite de rosas

Já em relação a alimentos, ainda resiste bravamente no mercado, a Maizena ( amido de milho) que tem 130 anos. E o leite moça, ingrediente responsável por tantas delícias, esta nas prateleiras desde 1921.

A lista não para por ai e certamente os mais velhos vão lembrar de muitos outros podutos.