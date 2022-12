Nova falcatrua seduz compradores com ofertas irresistíveis no Instagram

Empresária de Alegrete entrou em contato com o PAT para alertar sobre o golpe que há tempos é realizado, entretanto, neste período do ano, está ainda mais recorrente.

Posts oferecendo eletrodomésticos e eletrônicos a preços baixos se tornaram frequentes, mas são iscas usadas por criminosos.

Perfis no Instagram viraram alvo de estelionatários que se utilizam de um arsenal de técnicas para roubar as contas e induzir seguidores a fazerem transferências, geralmente por Pix.

A dona da conta teve o perfil do instagram invadido onde o estelionatário fez publicações de produtos para venda como se fosse a empresária. Com valores acessíveis que corresponde, em muitas vezes, até a metade do preço em uma loja, os produtos com uma excelente aparência, são adquiridos. Na mensagem, a descrição é como se a alegretense tivesse auxiliando um amigo que estaria de mudança.

Os interessados entram em contato por direct (as mensagens privadas da rede social) e perguntam como podem combinar a compra. O criminoso, então, envia uma chave Pix e pede o comprovante. Após o pagamento ser efetuado, o golpista bloqueia a vítima. Se questionado sobre a possibilidade de retirar o equipamento pessoalmente, não responde.

Quando a vítima questiona o dono do perfil, por outro meio, pois acredita que a postagem é dele, fica sabendo que caiu em um golpe.

A falcatrua tem feito diversas vítimas e lesa aqueles que acreditam na oferta e no dono do perfil, que nada tem a ver com as postagens e teve seu perfil roubado por criminosos. No caso da empresária alegretense, ela acrescenta que duas pessoas conhecidas caíram no golpe e são pessoas instruídas – comenta.

A maneira mais eficaz de se proteger contra essas tentativas de invasões é ativar a autenticação de duplo fator.

Com essa etapa extra, além de inserir a senha, é preciso incluir um outro código de acesso, enviado para um aplicativo instalado no seu celular.

Para ativar o recurso, navegue até as Configurações do Instagram, toque na opção Segurança e, em seguida, Autenticação de dois fatores.