Grupo Roda de Saia de Canoas abre programação do Festival Alegretense da Canção 

O festival vinha sendo realizado junto da Feira do Livro com o objetivo de utilizar a estrutura física já existente. No entanto, os organizadores do evento optaram por um momento único destinado apenas ao musical, que teve início em 1972 e embora com hiatos em suas edições, manteve-se vivo por quase 50 anos, sendo palco para inúmeros artistas e bandas do estado. Neste dia 10 e 11 de dezembro acontece mais uma edição do FAC.

Estão previstos 4 shows, dois em cada noite, onde serão apresentados espetáculos que representem a diversidade do festival, como rock, pop, samba, etc. Serão apresentadas as 18 composições selecionadas nas duas noites de classificatórias.

Homem de 21 anos é esfaqueado no bairro Saint Pastous

Na primeira noite, o Grupo Roda de Saia de Canoas abrirá o festival. O grupo, formado só por mulheres, apresenta o melhor do samba de raiz, propondo uma viagem pela história do samba gaúcho e brasileiro, contemplando em seu repertório sucessos consagrados e adaptações de outros estilos musicais. O grupo é formado por Viviane Vaz, Marcia Teixeira, Luciara Batista, Vivian Vaz e Duda Silveira e banda.

Para encerrar a primeira noite, retorna ao palco do FAC, a banda portoalegrense, Youngles Rock and Blues. YOUNGLES é uma junção, um trocadilho, referente ao “YOUNG” de Neil Young + o “GLES” de Eagles e de Beatles, formando a palavra YOUNGLES, sem tradução literal em inglês. Em seus 10 anos de estrada a Youngles já mudou sua formação várias vezes, mas sempre mantendo a qualidade e a identidade da Banda. No repertório, Beatles, Creedence Clearwater Revival, Rolling Stones, Pink Floyd, The Doors, Eric Clapton, Neil Young, Eagles, Roy Orbison, Elvis Presley, dentre outros.

Com mais 20 novos casos, Alegrete contabiliza 56 pacientes ativos com a Covid-19

A abertura da segunda noite ficará a cargo do músico, compositor e produtor musical Gui Mendes que apresentará um passeio pelas canções de Lulu Santos. Gui Mendes é um dos grandes nomes da música pop no estado, tendo realizado parcerias com vários músicos do RS.

Rock de Galpão fará o show de encerramento do festival, no dia 11/12, sendo a atração principal do evento. Na comemoração dos seus 15 anos de estrada, o Rock de Galpão segue mesclando as sonoridades regionais do Sul da América Latina com as mais contemporâneas e universais formas de fazer música. A partir dessas sonoridades – como a milonga, o xote e o chamamé – o grupo cria novos arranjos com influências do rock, reggae, folk, blues e outros ritmos, resgatando a obra de grandes autores e compositores.

As premiações serão de R$ 4.000,00 + troféu para o primeiro lugar, de R$ 2.500,00 + troféu para o segundo e R$1.500,00 + troféu ao terceiro. A melhor letra será premiada com R$1.000,00 + troféu. As músicas selecionadas na triagem serão premiadas com uma ajuda de custo de R$ 500,00 (quinhentos reais). “Instrumentista Destaque”, “Melhor Arranjo”, “Melhor Intérprete, “Música Mais Popular” receberão troféus.